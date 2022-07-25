Не менее 7 человек пострадали при стрельбе в парке Лос-Анджелеса

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Семь человек получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте пожарного департамента города.
По информации ведомства, четверо мужчин и трое женщин были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
"Подтверждено, что по крайней мере трое пациентов получили огнестрельные ранения, в том числе один мужчина и одна женщина, оба доставлены в критическом состоянии. Других пострадавших на месте происшествия нет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что стрельба произошла в Пек-парке или рядом с ним. По информации телеканала NBC, в это время там проходило автошоу.
Ранее сообщалось, что мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы. Инцидент произошел в фуд-корте молла, расположенного в городе Гринвуд. Нападавшего обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие. В результате преступник получил ранение и скончался.
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