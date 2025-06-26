Суд в Санкт-Петербурге арестовал женщину по подозрению в пособничестве терроризму

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Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу до 17 августа уроженку Казахстана Ярославу Чумакову, которая подозревается в содействии совершению теракта. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов города.

"19 июня женщина была задержана. Обвинение не предъявлялось. У суда подозреваемая просила домашний арест", – говорится в сообщении.

О задержании ранее сообщили в пресс-службе ФСБ. Женщина по заданию украинских спецслужб собирала информацию о российских военных для совершения против них теракта.

Как призналась задержанная в ходе допроса, один из кураторов попросил ее узнать расположение зданий, въездов и выездов, наличие двух машин, а после передать полученные данные. В рамках другого задания она должна была выяснить, горит ли свет в конкретных домах, сколько там людей и есть ли определенная машина.

Правоохранители изъяли у женщины средства связи, в которых обнаружили переписку с украинскими координаторами террористов. В связи с этим против нее возбудили уголовное дело.