Мужчина спас соседку от насильника в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Мужчина спас соседку от насильника, который выследил женщину у лесополосы в Люберцах, пишет RT.

Жертва сумела убежать, на крики о помощи пришел ее сосед Александр. Он поймал злоумышленника и удерживал его до приезда полиции.

В подмосковном СК сообщили, что подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее девушка смогла дать отпор мужчине, который попытался ее изнасиловать на севере Москвы. По данным следствия, злоумышленник напал на незнакомку, которая шла по улице Дыбенко в районе Ховрино.

Угрожая убийством, он совершал действия насильственного характера а затем пытался ее изнасиловать, уточнили в СК. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления, заключили следователи.

