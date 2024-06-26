"Уралкалий" отменил режим мероприятий по ликвидации последствий аварии в Соликамске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пермского края"

"Уралкалий" отменил режим мероприятий по ликвидации последствий ЧП на руднике в Соликамске. Об этом сообщил компания, передает ТАСС.

Режим был снят в 11:13 по местному времени. Пострадавших доставили в больницы.

Минувшей ночью на руднике произошла вспышка газа. Стало известно о двух пострадавших. После случившегося работников подняли на поверхность.

По факту произошедшего следствие организовало проверку по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

