10:37Происшествия
Два человека пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека пострадали при столкновении автобуса, который вез группу рабочих, с грузовиком на шестом километре автодороги А-108 в Московской области. О происшествии рассказывает Главное управление МВД России по Подмосковью.
"По предварительной информации, водитель, управлявший автобусом марки Mercedes, перевозивший группу рабочих, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Freightliner", – передает ТАСС сообщение ведомства.
В результате ДТП пострадали двое – они получили телесные повреждения небольшой степени тяжести.
Специалисты намерены выяснить, что стало причиной аварии.
Ранее ДТП с участием "Камаза" и еще 10 машин произошло в Красногорске.
По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Камаз", совершил наезд на 10 машин, которые стояли в попутном направлении на запрещающем сигнале светофора. Причиной этого стала техническая неисправность транспорта.
В полиции уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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