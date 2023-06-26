Два человека пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали при столкновении автобуса, который вез группу рабочих, с грузовиком на шестом километре автодороги А-108 в Московской области. О происшествии рассказывает Главное управление МВД России по Подмосковью.

"По предварительной информации, водитель, управлявший автобусом марки Mercedes, перевозивший группу рабочих, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Freightliner", – передает ТАСС сообщение ведомства.

В результате ДТП пострадали двое – они получили телесные повреждения небольшой степени тяжести.

Специалисты намерены выяснить, что стало причиной аварии.

Ранее ДТП с участием "Камаза" и еще 10 машин произошло в Красногорске.

По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Камаз", совершил наезд на 10 машин, которые стояли в попутном направлении на запрещающем сигнале светофора. Причиной этого стала техническая неисправность транспорта.

В полиции уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.



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