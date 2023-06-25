Два грузовых автомобиля столкнулись на МКАД перед развязкой с Бесединским шоссе

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Два грузовых автомобиля столкнулись на 19-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Движение в районе происшествия затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – отмечается в сообщении.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются. Москвичей попросили выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее сообщалось о ДТП с участием "Камаза" и еще 10 машин, которое произошло в Красногорске. По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на 10 машин, которые стояли в попутном направлении на запрещающем сигнале светофора.

До этого в ТиНАО произошло ДТП с участием мотоцикла и скутера, в результате которого погиб 14-летний подросток. Предварительно, столкновение произошло в момент, когда трое подростков пересекали Дорожную улицу на скутере.

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