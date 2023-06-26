В Якутии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, тушившего сигареты о детей

Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)

Следователи в Якутии возбудили два уголовных дела против супругов, подозревающихся в жестоком обращении с собственными детьми. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Информация о нездоровой обстановке в многодетной семье поступила участковому Нюрбинского района. Сообщалось, что в семье, проживающей в одном из сел, родители злоупотребляли алкоголем, в доме были антисанитарные условия и наблюдалось отсутствие еды.

В ходе осмотра медики диагностировали у 14-летнего мальчика гематому под глазом, у 7-летней девочки с инвалидностью и 10-летнего мальчика – ожоги. Дети рассказали, что отец тушил о них сигареты. Мать при этом не препятствовала действиям отца. Пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего мужчину и женщину лишили родительских прав. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", в отношении отца – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

До этого из квартиры на востоке Москвы госпитализировали мальчика, проживавшего в неблагоприятных условиях. В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что мать ребенка – 45-летняя жительница столицы – уже лишена родительских прав в отношении второго ребенка. По факту произошедшего организовали проверку.

