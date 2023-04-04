В Москве госпитализировали ребенка, жившего в неблагополучной квартире в ВАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве госпитализировали семилетнего мальчика, обнаруженного в неблагополучной квартире на улице Сталеваров на востоке города. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что надлежащие условия проживания малолетнему в полном объеме не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания в минимальном количестве", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, у 45-летней матери мальчика есть еще один ребенок, в отношении которого она лишена родительских прав. Госпитализированному ребенку оказывается необходимая медпомощь.

Столичная прокуратура организовала проверку по данному факту. По ее результатам ведомство примет необходимые меры.

До этого стало известно, что семилетний мальчик утонул в бассейне спорткомплекса на севере Москвы. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.



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