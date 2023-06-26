На Украине пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане – СМИ

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Глава Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин вместе с подчиненными, будучи в пьяном состоянии, избили генерала и бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 23 июня в одном из ресторанов Ужгорода. Панарин и его подчиненные во время отдыха громко себя вели, в связи с чем Микулин сделал им замечание.

Как отмечают журналисты, в этот момент Микулин проводил встречу с представителем правящей партии "Слуга Народа" и сотрудниками международной европейской организации.

В ответ на сделанное замечание контрразведчики, не разбираясь, набросились на Микулина и начали его избивать. После этого они вывезли его в лес, где еще раз жестоко избили и отобрали телефон.

В полицию о случившемся сообщил представитель правящей партии, с которым Микулин проводил встречу. Парламентарию удалось убежать из ресторана во время драки.

Уточняется, что на данный момент злоумышленников задержали, они находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы обворовали атташе посольства США на Украине.

Уточнялось, что инцидент произошел в парке Шевченко. У дипломатического работника украли iPhone, кошелек и банковские карты. Позже выяснилось, что с одной из карт были сняты 400 долларов.