В Дептрансе рассказали о штрафах водителя такси, погибшего в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Водитель такси, который погиб в ДТП в районе 40-го километра МКАД, рядом с Калужским шоссе, имел многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Дептрансе.

"У водителя такси, который сегодня попал в аварию утром на МКАД, было 15 штрафов за нарушение правил дорожного движения", – указано в публикации ведомства.

Трагедия произошла утром субботы, 26 июня. Водитель такси за рулем Hyundai Solaris столкнулся с грузовой машиной, которая следовала в попутном направлении. Жертвой аварии стал сам водитель, а также два пассажира, в том числе 13-летняя девочка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его будут рассматривать по статье 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").