Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии на борту

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На вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, было совершено нападение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики. На борту воздушного судна также находились глава МВД Даниэль Паласиос и министр национальной обороны Диего Молано. Никто не пострадал.

"Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", – говорится в сообщении.

Ранее о том, что вертолет с президентом на борту был обстрелян неизвестными, сообщил колумбийский телеканал

Noticias Caracol. Уточнялось, что шесть пуль попали в корпус воздушного судна.

В начале июня во Франции неизвестный мужчина дал пощечину президенту республики Эммануэлю Макрону. В инцидент вмешалась охрана, нападавшего задержали.