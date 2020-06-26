Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго

Фото: телеграм-канал "Военный обозреватель"

Несколько человек пострадали в результате нападения в центре шотландского Глазго. Об этом сообщает местный телеканал Sky News.

Предположительно, произошло нападение с применением холодного оружия. Известно, что один из пострадавших – полицейский.

Сотрудники местной полиции заявили, что часть центрального района оцеплена, там сейчас работают экстренные службы. Они сообщают, что к настоящему моменту угрозы для жизни людей нет.

Ранее сообщалось о стрельбе в городе Шарлотт в США. В результате происшествия два человека погибли, еще 12 человек получили ранения.