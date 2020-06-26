Более 300 свертков с наркотиками изъяли у женщины в Подмосковье

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом передает сайт "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Известно, что на 159-м километре автодороги А107 полицейскими был остановлен автомобиль, в котором на пассажирском сиденье находилась 42-летняя уроженка страны ближнего зарубежья.

"При досмотре сумки женщины обнаружены и изъяты черновые записи с координатами будущих мест закладок, а также 339 свертков из фольги с порошкообразными веществами светлого цвета", – сообщили в пресс-службе.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является метадоном и кокаином. Общая масса наркотических веществ составила свыше 200 граммов.

По факту случившегося было открыто уголовное дело. Задержанная была заключена под стражу.

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