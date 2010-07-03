Движение на МКАД осложнено из-за смертельного ДТП

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Движение автомобилей на 29-м километре МКАД в столице ограничено из-за ДТП, передает ТАСС.

На участке столкнулись "Газель", "Камаз" и Suzuki. Погиб один человек, еще двое пострадали. Два ряда на дороге перекрыты, из-за чего образовался затор в семь километров.

Вчера на эстакаде через Киевское шоссе перевернулся грузовик с 30 тоннами цемента, из-за чего движение перекрывали полностью. Никто не пострадал.

Еще одно ДТП случилось в Подмосковье. Жертвой столкновения легковушки и грузовика с полуприцепом на территории городского округа Подольск стал один человек. Скончалась женщина за рулем легковой машины.