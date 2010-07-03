Движение по эстакаде через Киевское шоссе перекрыто из-за ДТП

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Движение по эстакаде через Киевское шоссе полностью перекрыто из-за аварии, передает телеканал Москва 24. Там перевернулся цементовоз.

Грузовик с 30 тоннами цемента двигался по Родниковой улице, когда водитель наехал на препятствие. В итоге тягач опрокинулся на бок. Прибывшая на место аварии строительная техника не смогла поднять грузовик. Не справился с задачей и специальный пожарно-спасательный кран.

Сначала цементовоз разгрузят, а потом уже уберут с проезжей части. В связи с этим движение заблокировано. Автобусы Мосгортранса следуют к станции метро "Саларьево" в объезд через Киевское шоссе.

Пострадавших в результате аварии нет.