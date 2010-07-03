В Подмосковье автомобиль BMW опрокинулся в кювет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На трассе в Московской области в результате ДТП пострадали девять человек. Автомобиль BMW опрокинулся в кювет.

"На восьмом километре автодороги Уварово – Шаховская – Клин водитель BMW не справился с управлением", – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Подольске на проспекте Ленина опрокинулся автомобиль реанимации. Кадры аварии в центре города опубликовали в Сети очевидцы происшествия.

Как сообщили в полиции, на перекрестке столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Kia. После удара спецтранспорт оказался на боку. Травмы получили двое медиков и водитель иномарки. Его зажало в салоне машины, и выбраться самостоятельно мужчина не смог. Всех пострадавших госпитализировали другим экипажем экстренной помощи.

