В Домодедове задержали женщину по подозрению в мошенничестве на 12 млн рублей

В Домодедове полицейские задержали 43-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей, сообщила Агентству "Москва" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данным следствия, женщина предлагала своим знакомым вложить деньги и недвижимость в бизнес, обещая прибыль до 150% от вложенных средств.
Жертвы злоумышленницы брали кредиты и закладывали свою недвижимость, после чего передавали вырученные средства злоумышленнице.
Женщина тратила деньги на свои нужды и не собиралась исполнять взятые на себя обязательства по выплате обещанной прибыли.
Петрова отметила, что подозреваемую задержали по месту проживания. Женщину подозревают в совершении девяти подобных преступлений. Сумма ущерба от ее действий составила 12 миллионов рублей.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону, в отношении задержанной возбуждены уголовные дела. Подозреваемую заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в столице злоумышленники продали пенсионерке два пакета сока под видом лекарства за 1,7 миллиона рублей. В полицию обратилась 77-летняя жительница Москвы, которая рассказала о звонке от якобы работника медицинского учреждения. Представившись медработником, женщина пыталась доказать пенсионерке, что у нее тяжелое заболевание, которое можно вылечить только их лекарством.
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