Мошенники под видом лекарства продали москвичке сок за 1,7 млн рублей

Злоумышленники в Москве продали пенсионерке два пакета сока под видом лекарства за 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В полицию обратилась 77-летняя жительница Москвы, которая рассказала о звонке от якобы работника медицинского учреждения. Представившись медработником, женщина пыталась доказать пенсионерке, что у нее тяжелое заболевание, которое можно вылечить только их лекарством.
К разговору в это время подключились другие медработники, которые внушили женщине необходимость приобретения данного средства за 1 миллион 750 тысяч рублей.
Упакованное в темные пакеты средство доставил женщине курьер, он рекомендовал ей положить "лекарство" в морозильную камеру. Спустя некоторое время она заметила, что в пакетах находятся две пачки сока.
В ходе розыска по подозрению в мошенничестве были задержаны две женщины и двое мужчин в возрасте 28 и 41 года. Известно, что подозреваемые были причастны к похожему эпизоду, где общий ущерб составил 500 тысяч рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемые арестованы.
В ноябре прошлого года мошенник в Москве убедил пожилую женщину, что для лечения от серьезной болезни ей необходимо купить у него лекарство за 100 тысяч рублей, однако под видом средства женщина приобрела сверток с рисом.
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