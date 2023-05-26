Сальдо рассказал, как близкий человек отравил его за крупную сумму денег в 2022 году

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в августе 2022 года за крупную сумму денег его отравил человек из близкого окружения.

По словам Сальдо, исполнитель использовал боевое вещество с мгновенным эффектом. Отраву подсыпали в еду.

"Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден – человека купили за очень большие деньги. Такого (человека), которому я доверял", – сказал он в эфире Первого канала.

Политик рассказал, что помнит тот момент, когда после употребления пищи поднялся со словами "Что-то мне плохо". После этого он очнулся только спустя 15 дней.

В августе 2022 года сообщалось о госпитализации Сальдо. При этом речи об отравлении не было. По словам самого политика, на госпитализации настоял министр здравоохранения региона.

Позже СМИ, ссылаясь на источники, утверждали, что Сальдо погрузили в медикаментозную кому. Его состояние оценивалось как средней тяжести.

