Российского мэра избили на встрече с жителями поселения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэра Знаменского сельского поселения Омской области Геннадия Андреева избили на встрече с жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления СК Ларису Болдинову и источник в администрации населенного пункта.

К избиению может иметь отношение глава Знаменского района Сергей Максимов.

В СК начали проверку. Предположительно, во время конфликта злоумышленник нанес Андрееву несколько ударов по голове. В результате произошедшего у 63-летнего мэра сельского поселения поднялось давление. Он был госпитализирован.

В администрации подчеркнули, что причиной ссоры стало отключение воды в поселении в течение четырех суток из-за замерзания водонапорной башни. Максимов обратился к мэру с соответствующим вопросом, на что Андреев ответил, что за водоснабжение поселения отвечает муниципальное предприятие. После этого начался конфликт.

Позднее Максимов заявил, что не имеет отношения к избиению Андреева. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ситуация, конечно же, из ряда вон выходящая. Клевета, оскорбление и провокации постоянны", – отметил глава района.

В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул в беседе с "Лентой.ру", что встречи с населением не место для выяснения личных взаимоотношений.

"По поводу конфликта, который возник между главой Знаменского района и главой Знаменского сельского поселения, – прошу все стороны воздержаться от преждевременных выводов. Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости – вижу, такие попытки уже предпринимаются", – сказал он.

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