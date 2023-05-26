В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году

Фото: телеграм-канал kbr.sledcom

В Кабардино-Балкарии задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 84 псковских десантников у высоты 776 в Чечне в 2000 году, сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ и Следственный комитет.

Спецслужбы сформировали неопровержимую доказательную базу участия в этом преступлении жителей КБР Анзора Батырова, Асланбека Казанчева и Таймураза Накусова. Их задержали в Баксане, Чегеме и селе Нартан, после чего отвезли в следственный отдел.

Фигурантов уже заключили в СИЗО, скоро им предъявят обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Когда именно прошли задержания, не сообщается. Сейчас следствие выясняет роль и конкретные действия задержанных в ходе нападения и других преступлений.

Бой у высоты 776 произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района. Российских военных атаковала вооруженная банда под руководством террористов Шамиля Басаева и уроженца Саудовской Аравии Амира Хаттаба.

На данный момент следователи уже установили причастность 29 человек к нападению. Из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Кроме того, в отношении двух человек, участвовавших в банде, уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Боевики оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. Уголовные дела в отношении оставшихся трех фигурантов рассматриваются в судах.