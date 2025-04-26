Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 13:26 (обновлено 26.04.2025 13:36)

Происшествия
Главная / Новости /

Mehr: число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 195 человек

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 195 человек – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Число пострадавших при взрыве в порту имени Шахида Реджаи в иранском городе Бендер-Аббас возросло до 195 человек, передает агентство Mehr.

В свою очередь, агентство Tasnim сообщает, что в результате взрыва могут быть также погибшие. По информации агентства, причиной инцидента стало возгорание резервуара с топливом.

Мощный взрыв прогремел в порту на юге Ирана в субботу, 26 апреля. СМИ сообщали, что взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

Ранее взрыв произошел на территории шахты в районе турецкой столицы, Анкары. Из 29 рабочих, которые находились в районе ЧП, всего 13 человек получили ранения. Среди них – 11 пострадавших с легкими ранениями, 1 в состоянии средней тяжести, а еще 1 – в тяжелом. Начато судебное и административное расследование.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика