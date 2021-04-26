Главврача уволили после избиения пациентки в столичной больнице

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Главврача больницы имени Ф. И. Иноземцева в Москве уволили после появления в Сети видео с издевательствами персонала медучреждения над пенсионеркой.

Как говорится на сайте столичного Депздрава, от работы отстранены сотрудники, фигурировавшие в инциденте.

В связи с произошедшим в больнице были незамедлительно провели мероприятия внутреннего контроля.

Действия сотрудников там назвали "недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так и городской системы здравоохранения".

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) по столице открыл уголовное дело по факту издевательств над пенсионеркой со стороны медсестер.