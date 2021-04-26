Людей эвакуировали из трех райсудов в Москве из-за сообщений о "минировании"

12:05
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Людей эвакуировали из зданий трех районных судов в Москве из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости.
Речь идет о Чертановском, Нагатинском и Щербинском районных судах. На их электронную почту поступили письма о якобы заложенных взрывных устройствах. После этого всех сотрудников и посетителей вывели на улицу.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют здания. В Мосгорсуд угроз не поступало.
Ранее неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево и семи самолетов. Днем 7 апреля неизвестные также сообщили о "минировании" Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в столице.
Перед этим сотрудников и посетителей Мосгорсуда экстренно эвакуировали после информации об угрозе взрыва. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило анонимно.
Столичные бизнесмены несут убытки из-за сообщений о "минировании"
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