Пожар на заводе "Красмаш" локализован

Пожар, который 26 апреля охватил корпус крупного оборонного завода "Красмаш" в Красноярске, локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.
Как отмечалось ранее, произошло возгорание кровли холодильного цеха. На место выехали 70 пожарных и 25 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.
Довольно быстро площадь пожара, которому присвоили четвертый ранг сложности, выросла до пяти тысяч квадратных метров. Затем огонь охватил 24 тысячи "квадратов".
На заводе, где случилось ЧП, делают межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе", а также модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
По словам начальника пресс-службы краевого управления МЧС Александра Якимова, черный цвет дыму придает мазут, который находится поверх крыши горящего здания.
Местные власти заверили жителей, что ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружена, однако посоветовали не открывать окна. По данным МЧС, угрозы распространения огня на близлежащие здания нет.
Как сообщили в МЧС, к тушению пожара на территории завода "Красмаш" в настоящий момент привлечены 120 человек и 33 единицы техники.
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