В Таиланде 4-летний ребенок ударил сестру ножницами в голову

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Четырехлетний житель Таиланда ударил старшую десятилетнюю сестру ножницами в голову, сообщает Asia One.

Известно, что дети находились одни в комнате. В ходе расследования выяснилось, что между ними произошла ссора, в порыве которой мальчик, вдохновившись увиденным накануне фильмом, ударил девочку. На плач младшеклассницы прибежал дедушка, находившийся в это время во дворе дома. На месте он увидел ножницы, торчащие из головы внучки, после чего отвез ее в больницу. В клинике выяснилось, что лезвия чудом не задели ни одной жизненно важной части мозга.

Уточняется, что пострадавшая провела в больнице два дня, после чего ее выписали домой. На данный момент в полиции пока не сообщили, где были родители двоих детей и грозит ли им наказание за поступок сына.

Ранее СМИ сообщили, что 19-летний молодой человек проник в школу в Афинах и напал на одного из учеников, а также директора образовательного учреждения. Пострадавшие были госпитализированы, а правоохранители арестовали злоумышленника. По предварительным данным, причиной нападения стало намерение заступиться за своего брата, которого ударили в школе.