Молодой человек ворвался в школу в Афинах и ранил двух человек – СМИ

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19-летний молодой человек проник в школу в Афинах и напал на одного из учеников, а также директора образовательного учреждения. Об этом сообщает Ert News со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, в школу вошел иностранец, брат одного из обучающихся. Злоумышленник ранил 18-летнего ученика, нанеся ему удары молотком по голове и телу. После этого он ударил ножом в живот директора школы.

Журналисты добавили, что пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители арестовали злоумышленника. Причиной нападения, считают в СМИ, стало намерение заступиться за своего брата, которого ударили в школе.

Ранее стало известно, что в одной из школ Омска произошел конфликт между учителем и шестиклассником. Педагог рассказал, что ребенок сидел за партой и пытался ударить его ногой. Учитель не выдержал и схватил школьника. Была организована проверка.