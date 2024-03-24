24 марта, 16:45Происшествия
Неизвестные ворвались в полицейский участок в Ереване – СМИ
Фото: телеграм-канал SHOT
Неизвестные люди с оружием ворвались в полицейский участок в Ереване. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в полиции.
По предварительным данным, в результате инцидента есть раненые, добавили в издании.
Ранее сообщалось, что боевики одной из террористических исламистских группировок атаковали гостиницу у президентского дворца в столице Сомали Могадишо.
По данным местных СМИ, они взорвали автомобиль у здания и устроили стрельбу. В результате пострадал глава Минюста страны и директор телевизионной станции.
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