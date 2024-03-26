26 марта, 11:18Происшествия
Задержанные чиновники Минэка пытались завладеть 50% акций предприятия в Минводах
Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"
Чиновники Минэкономразвития, ранее задержанные Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ, пытались завладеть 50% акций одного из предприятий в Минеральных Водах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, один из задержанных, находясь в сговоре с предпринимателями, способствовал досрочному прекращению действия лицензии предприятия в Минеральных Водах для незаконного завладения производственными мощностями организации по добыче минеральной воды на месторождении в Ставропольском крае.
Волк заявила, что злоумышленники постоянно требовали передать им 50% акций предприятия под угрозой насильственных действий в отношении замдиректора завода. Стоимость акций оценивалась в 70 миллионов рублей.
"При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу", – добавила официальный представитель ведомства.
О задержании чиновников Минэка ранее сообщила ФСБ. Помимо рейдерского захвата предприятия в Минводах, ФСБ установила факты хищения злоумышленниками у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. Злоумышленникам предъявили обвинения по трем статьям и арестовали.