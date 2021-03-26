Рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай в Москве

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В Москве рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай, передает пресс-служба "Мосгортранса".

Инцидент произошел утром 26 марта на северо-востоке города. Мужчина упал на трамвай, который следовал по маршруту № 17. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

"В районе дома 209 по проспекту Мира произошел инцидент с участием рабочего и трамвая... По предварительным данным, мужчина сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай", – говорится в сообщении.

Ранее пассажиры станции метрополитена "Савеловская" спасли пожилую женщину, которая упала на пути по собственной неосторожности. Очевидцы помогли ей подняться на платформу.

