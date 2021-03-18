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Происшествия

13:51

Пассажиры на станции метро "Савеловская" спасли упавшую на рельсы пожилую женщину

происшествия

Фото: телеграмм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"

Пассажиры станции метрополитена "Савеловская" спасли пожилую женщину, которая упала на пути. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Уточняется, что пенсионерка упала на рельсы по собственной неосторожности. Очевидцы помогли ей подняться на платформу. Кроме того, сотрудники полиции оперативно вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели женщину, после чего отпустили ее, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что на станции столичного метро "Кропоткинская" человек спрыгнул на рельсы, а затем ушел в тоннель, что привело к временному сбою в движении поездов.

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