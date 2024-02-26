В РФ задержали почти 50 пособников боевиков, пересылавших деньги в Сирию

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Около 50 пособников исламистов, которые направляли денежные средства боевикам в Сирию, задержали в 22 российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом РФ ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад", – отметило ведомство.

По данным ФСБ, в РФ задержали 49 пособников боевиков. Некоторые из них через Интернет распространяли в мусульманской умме радикальную исламскую идеологию и оправдывали терроризм. На фоне этого были возбуждены уголовные дела.

Ранее сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии. В результате ответных мер мужчина был нейтрализован. Был проведен осмотр места происшествия. В ходе него изъяли боеприпасы и огнестрельное оружие.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических организаций, который пропагандировал деятельность нацполка "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Подозреваемый распространял пропагандистские материалы через мессенджер Telegram в период с декабря 2022 года по январь 2023 года.

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