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Москва 24

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Происшествия

13:20

Беспилотник привлекли к поиску унесенных в море в Сочи подростков

происшествия

Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"

Для поиска унесенных в море в Сочи детей используют беспилотный летательный аппарат, сообщает "Мир 24".

Как уточнили в региональном МЧС, беспилотник будет мониторить акваторию и побережье моря.

Накануне вечером в Лазаревском районе Сочи двоих 14-летних подростков унесло волной в Черное море, когда они пытались перейти реку вброд.

К поисково-спасательной операции привлекли вертолет и катер. Поиски осложняются тем, что на море шторм. Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Ранее на Пхукете во время купания утонула 34-летняя россиянка. Спасатели выполнили ей сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу, где она скончалась.

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