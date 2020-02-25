В Сочи двоих детей унесло потоком воды в море

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Двое детей оказались снесены потоком воды при переходе через реку в Лазаревском районе Сочи. В результате несовершеннолетних унесло в море. Об этом передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по городу Сочи, информация о произошедшем поступила в ведомство вечером в 19:20.

"Двое детей пытались перейти через реку в Лазаревском районе Сочи и были снесены потоком воды в море", – подтвердили в МЧС.

Там отметили, что на месте работают сотрудники полиции и спасатели. Всего в поиске задействовано 16 полицейских, а также 3 сотрудника службы спасения. Кроме того, обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

"Организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении мальчиков в поселке Лазаревском", – рассказали в пресс-службе управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, возраст детей составляет 13 и 15 лет.

В МЧС отметили, что поиск пропавших детей осложняет начавшийся шторм. Сейчас его сила составляет 4-5 баллов.

По информации РИА Новости, в поиске детей будут задействованы силы авиации.

"С наступлением светлого времени суток спланировано применение авиации МЧС России для проведения поисково-спасательных работ на акватории", – добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что СК запустил проект по поиску пропавших детей. Планировалось, что за счет этого управлять операциями получится более эффективно.