Уроненная бортпроводником "Победы" девочка наблюдается амбулаторно

Ребенку, выпавшему из люльки у бортпроводника авиакомпании "Победа" в Сургуте, не потребовалась госпитализация. Пострадавшая девочка направлена на амбулаторное лечение, рассказали РИА Новости в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.
Собеседник агентства уточнил, что ребенок прошел обследование в медицинских учреждениях Сургута. Он не стал уточнять характер повреждений, сославшись на федеральный закон об охране здоровья.
Инцидент произошел утром 26 февраля. Бортпроводник самолета, прибывшего в Сургут из Махачкалы, хотел помочь пассажиру и взял люльку. Когда он спускался по трапу, ребенок выпал из переноски. По данным СМИ, у девочки диагностирован перелом костей черепа.
В лоукостере пообещали провести тщательное расследование происшествия. Кроме того, руководство авиакомпании потребовало от бортпроводников проверять, пристегнут ли ребенок в люльке, и просить родителей удостовериться в этом. Также "Победа" обязалась взять на себя все расходы, связанные с лечением пострадавшей девочки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.