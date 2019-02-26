Уроненная бортпроводником "Победы" девочка наблюдается амбулаторно

Ребенку, выпавшему из люльки у бортпроводника авиакомпании "Победа" в Сургуте, не потребовалась госпитализация. Пострадавшая девочка направлена на амбулаторное лечение, рассказали РИА Новости в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

Собеседник агентства уточнил, что ребенок прошел обследование в медицинских учреждениях Сургута. Он не стал уточнять характер повреждений, сославшись на федеральный закон об охране здоровья.

Инцидент произошел утром 26 февраля. Бортпроводник самолета, прибывшего в Сургут из Махачкалы, хотел помочь пассажиру и взял люльку. Когда он спускался по трапу, ребенок выпал из переноски. По данным СМИ, у девочки диагностирован перелом костей черепа.

В лоукостере пообещали провести тщательное расследование происшествия. Кроме того, руководство авиакомпании потребовало от бортпроводников проверять, пристегнут ли ребенок в люльке, и просить родителей удостовериться в этом. Также "Победа" обязалась взять на себя все расходы, связанные с лечением пострадавшей девочки.