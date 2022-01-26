Бывшего хоккеиста "Реактора" зарубили топором – СМИ

26 января, 20:24
Фото: vk.com/brest_hc
Бывший хоккеист Владимир Паюл зарублен топором в результате драки с квартирантом. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан".
Инцидент произошел в Казани. По предварительным данным, экс-хоккеист владел квартирой, которую сдавал в аренду. В день происшествия Паюл пришел к квартиранту и сообщил, что планирует продать жилплощадь, попросив мужчину съехать.
Арендатор покидать квартиру отказался. Между мужчинами произошла драка, в результате которой квартирант зарубил Паюла топором.
Предполагаемый убийца бывшего спортсмена задержан. По данным правоохранителей, мужчина ранее был судим по статье о незаконном обороте наркотиков.
Владимир Паюл скончался в возрасте 24 лет. В сезоне-2016/2017 он выступал в Молодежной хоккейной лиге за нижнекамский "Реактор", а также белорусские клубы "Брест", "Барановичи" и "Авиатор".
Ранее сообщалось, что в Пермском крае подросток зарубил топором трех человек. По версии следствия, юноша с особой жесткостью расправился с матерью, отцом и младшей сестрой, а после попытался скрыться в Екатеринбурге.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: