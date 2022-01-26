Бывшего хоккеиста "Реактора" зарубили топором – СМИ

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Бывший хоккеист Владимир Паюл зарублен топором в результате драки с квартирантом. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан".

Инцидент произошел в Казани. По предварительным данным, экс-хоккеист владел квартирой, которую сдавал в аренду. В день происшествия Паюл пришел к квартиранту и сообщил, что планирует продать жилплощадь, попросив мужчину съехать.

Арендатор покидать квартиру отказался. Между мужчинами произошла драка, в результате которой квартирант зарубил Паюла топором.

Предполагаемый убийца бывшего спортсмена задержан. По данным правоохранителей, мужчина ранее был судим по статье о незаконном обороте наркотиков.

Владимир Паюл скончался в возрасте 24 лет. В сезоне-2016/2017 он выступал в Молодежной хоккейной лиге за нижнекамский "Реактор", а также белорусские клубы "Брест", "Барановичи" и "Авиатор".

Ранее сообщалось, что в Пермском крае подросток зарубил топором трех человек. По версии следствия, юноша с особой жесткостью расправился с матерью, отцом и младшей сестрой, а после попытался скрыться в Екатеринбурге.