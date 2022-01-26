Женщина избила отца молотком и оставила тело в подъезде в Люберцах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жительницу Люберец подозревают в убийстве 74-летнего отца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Московской области.

Происшествие случилось 24 января. По данным следствия, между подозреваемой и ее отцом произошел конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине несколько ударов молотком по голове. От полученных травм он скончался на месте.

После этого подозреваемая завернула тело в пододеяльник, вытащила его в подъезд и оставила на площадке. Спустя некоторое время полицейские задержали женщину.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие значение для следствия, а также орудие преступления, допрошены жильцы подъезда, обнаружившие тело погибшего, а также подозреваемая", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Ранее сообщалось, что житель Татарстана изнасиловал массажистку в Набережных Челнах после убийства жены и ее сестры. Вечером 23 января в селе Мелекес были обнаружены тела двух женщин 21 и 18 лет. Подозреваемым в убийстве стал муж одной из погибших.

