Полицейские в Москве задержали подозреваемого в контрабанде

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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в контрабанде военной радиостанции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

По данным полиции, в марте минувшего года мужчина направил в США международное почтовое отправление. Во время осмотра посылки таможенники обнаружили в ней кейс авиационной переносной УКВ-радиостанции.

По факту контрабанды военной техники через таможенную границу Евразийского экономического союза возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом пороха из-за рубежа. Оперативники обнаружили три подпольные оружейные мастерские.

