Два человека пострадали в массовом ДТП на Симферопольском шоссе

Фото: телеканал Москва 24

На Симферопольском шоссе произошла авария.

На 59-м километре столкнулись около 40 автомобилей, передает телеканал Москва 24. Согласно сведениям РИА Новости, в ДТП вблизи города Чехов участвовали 16 машин. По предварительным данным, пострадали два человека.

Причиной массового столкновения автомашин стали сильная метель и скользкая дорога. Движение на шоссе в сторону Москвы почти блокировано.

ЦОДД посоветовал горожанам пользоваться метро из-за снегопада в столице. Подземка заявила о готовности к работе в непогоду. На дорогах в субботу и воскресенье работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям при возникновении трудностей.

К сильному снегопаду готов и комплекс городского хозяйства, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Убирать снег будет около девяти тысяч единиц техники круглосуточно.