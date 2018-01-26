Россельхознадзор потребует возбудить дело против компании "Вимм-Билль-Данн"

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Россельхознадзор проверил "Рубцовский молочный" завод (АО "Вимм-Билль-Данн", входит в компанию PepsiCo). На основании результатов проверки ведомство потребует возбудить уголовное дело, заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ведомство выяснило, что компания неоднократно нарушала российское законодательство о регулировании оборота сырого и пастеризованного молока, уточнила Мелано. Россельхознадзор готовит очередной пакет материалов для передачи в Следственный комитет, передает ТАСС.

В конце декабря Россельхознадзор попросил правоохранительные органы узнать, откуда у PepsiCo появился документ службы с грифом "для служебного пользования".

По мнению замруководителя надзорного ведомства Николая Власова, компания купила у сотрудника, взломала информационные систем службы или украла. До этого стало известно, что Россельхознадзор нашел свой документ у представителя компании PepsiCo на встрече представителей Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

В PepsiCo сведения опровергли. Контрольное ведомство же считает, что это мог быть промышленный шпионаж со стороны компании. Производитель вновь не признал обвинений.