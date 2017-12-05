Россельхознадзор заподозрил компанию PepsiCo в хакерской атаке

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Россельхознадзор заподозрил американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке. Компания при помощи коммерческого шпионажа могла получить внутренний служебный документ ведомства.

Документ всплыл 4 декабря на встрече представителей Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") с руководством Россельхознадзора, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. Вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию служебного документа Россельхознадзора с пометкой "для служебного пользования". Однако этот документ не направлялся в адрес компании, передает РИА Новости.

Глушков утверждает, что компания не предоставляла руководству Россельхознадзора документов под грифом "для служебного пользования" и взаимодействует с органами власти и СМИ законными методами.

Юлия Мелано утверждает, что наличие указанного письма у Глушкова может подтвердить глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его заместитель Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора службы Татьяна Балагула.

По словам Мелано, внутренняя проверка показала, что никто из сотрудников службы c доступом к документу не направлял письмо во внешнее информационное поле.