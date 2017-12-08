Россельхознадзор пожаловался на PepsiCo в правоохранительные органы

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Россельхознадзор попросил правоохранительные органы разобраться, откуда у компании PepsiCo появился документ службы с грифом "для служебного пользования". Об этом заявил замруководителя надзорного ведомства Николай Власов.

"Поскольку мы не получили от PepsiCo ответа на просьбу предоставить информацию, кем и когда внутренний служебный документ был направлен в компанию, мы отправили соответствующий запрос в правоохранительные органы", – цитирует Власова "Интерфакс". Куда был направлен запрос, он не уточнил. Известно, что это не Следственный комитет.

По мнению Власова, документ оказался у компании методом покупки у сотрудника, взлома информационных систем службы или кражи. Факт обращения в правоохранительные органы подтвердила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Она также не уточнила, куда отправили письмо.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил свой документ у представителя компании PepsiCo во время встречи представителей Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Информацию опровергли в компании PepsiCo. Там заявили, что организация не получала от ведомства запросов по поводу его служебной переписки. Никаких документов с пометкой "Для служебного пользования" компания также не предоставляла.

Контрольное ведомство же настаивает на обратном и предполагает, что это мог быть промышленный шпионаж со стороны PepsiCo. Производитель вновь отверг обвинения.

PepsiCo владеет в России более чем 40 предприятиями. В 2011 году она купила ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.