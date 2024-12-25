Шесть человек выжили в крушении самолета в Казахстане

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Шесть человек выжили в результате крушения пассажирского самолета Баку – Грозный азербайджанских авиалиний в аэропорту Актау в Казахстане. Предварительные данные озвучила глава Минздрава республики Акмарал Альназарова, передает РИА Новости.

На место крушения вылетел самолет, а также были направлены 14 бригад скорой помощи. Выжившие в крайне тяжелом состоянии.

Самолет разбился на западе Казахстана утром 25 декабря. На месте крушения возник пожар, для его тушения задействованы 52 пожарных специалистов и 11 единиц спецтехники.

Позже стало известно, что перед ЧП самолет был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана в Грозном. Отмечалось, что до крушения самолет выполнял регулярные рейсы из Грозного в Баку.