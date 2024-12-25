Открытое горение ликвидировано в торговом центре во Владикавказе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, где произошел взрыв, ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Два человека в результате пострадали, о чем свидетельствуют предварительные данные ведомства.

Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе утром 25 декабря. Погибла женщина. Во время ЧП она находилась внутри ТЦ.

В настоящее время территория торговой площадки оцеплена. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Кроме того, на месте инцидента работает следственная группа.

По информации регионального управления Следственного комитета, причиной пожара в ТЦ мог стать взрыв бытового газа.