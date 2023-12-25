В МЧС РФ заявили о снижении в 2,5 раза числа погибших в ЧС в 2023 году

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество погибших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в России в 2023 году снизилось в 2,5 раза, всего спасли около 50 тысяч человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Число чрезвычайных ситуаций в стране в этому году достигло 288, а количество происшествий – более 3,8 тысячи. В ведомстве отметили, что общее количество ЧС оказалось ниже среднемноголетних значений.

В этом году спасатели отреагировали более чем на 350 тысяч пожаров. Число жертв в них составило около 7,2 тысячи человек, что на 2% меньше, чем в 2022 году, а количество пожаров сократилось на 1,5%. При этом удалось спасти более 26 тысяч человек.

Кроме того, на 4% уменьшилось количество происшествий на воде по сравнению с прошлым годом, число погибших в таких инцидентах – на 1%.

В министерстве добавили, что сотрудники МЧС в течение 2023 года выезжали на 100 тысяч ДТП, в которых спасли 16 тысяч человек.

"За каждой цифрой стоит, прежде всего, круглосуточный труд наших пожарных, спасателей, военнослужащих, врачей, авиаторов, психологов и других специалистов", – процитировали главу МЧС РФ Александра Куренкова в пресс-службе ведомства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на столичных дорогах уменьшилось число ДТП и сократилось время в пути, в том числе у пешеходов. По словам мэра, такого результата добились благодаря реализации свыше 1 тысячи проектов дорожных кураторов ЦОДД.

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