Представители МЧС РФ будут дежурить в местах празднования Нового года

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Сотрудники МЧС будут дежурить в местах празднования Нового года, где планируется большое скопление людей, заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС России Александр Бобров в беседе с Агентством "Москва".

"Будет осуществляться дежурство личного состава. Все, что касается людей, будет под нашим контролем", – заявил он.

Кроме того, Бобров объяснил, что представители ведомства не занимаются подготовкой мест для запуска салютов, так как этот вопрос находится в компетенции городских и окружных властей.

Также он напомнил, что процесс согласования списка этих площадок еще не завершился.

По данным МЧС, пожары в новогодние праздники в России происходят каждые две минуты. В этот период в стране увеличивается число пожаров, из-за чего удваивается смертность.

Ранее в ведомстве рекомендовали жителям столицы не оставлять новогодние украшения включенными на ночь.



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