В Венгрии погибла пианистка из России

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Во время отдыха в Венгрии умерла 27-летняя пианистка из России Элина Валиева. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова, пианистка отдыхала в Будапеште вместе со своим молодым человеком.
Они сняли квартиру на сайте объявлений. Девушка пошла принимать душ, в котором случилась утечка газа. Прибывшие на место медики не смогли спасти россиянку.
Элина Валиева окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Девушка являлась стипендиатом министерства культуры и президента Белоруссии.
В сентябре россиянин погиб во время отдыха на таиландском острове Пхукет. 60-летнего мужчину во время купания унесло волной от берега. Спасатели извлекли туриста из воды, когда он уже был без сознания. Позднее врачи констатировали его смерть.