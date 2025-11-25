Автомобиль опрокинулся в результате ДТП рядом с ТЦ "Сфера"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль опрокинулся после аварии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло на Конюшковской улице, неподалеку от торгового центра "Сфера". В настоящее время на месте аварии задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил водителей о затруднении движения в сторону Новоарбатского моста. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее автобус врезался в грузовик на 153-м километре трассы Белгород – М4 "Дон" в Белгородской области. По предварительным данным, при встречном разъезде водители не справились с управлением.

В результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус с рабочими наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. В связи с этим погибли два человека, еще шесть пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

