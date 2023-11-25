В Москве задержана женщина, подозреваемая в краже 130 тыс рублей под видом продажи одежды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сотрудники полиции задержали ранее судимую 31-летнюю женщину, подозреваемую в хищении более 130 тысяч рублей под видом продажи одежды и билетов в театр. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Сообщается, что подозреваемая под предлогом покупки со скидкой одежды, билетов в театр и экскурсий убедила другую женщину осуществить перевод денег на свой счет.

Спустя время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана. Ущерб составил более 130 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую.

"Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению", – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Бывшая участница телешоу "Дом-2" Ирина Пинчук заявила, что у нее похитили 5 миллионов рублей, обещая прибыль от инвестиций. Она обратилась в полицию, проводится проверка.