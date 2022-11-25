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Правоохранители рассказали, что может грозить основателю "Правды кофе" за драку в Москве
Фото: YouTube/amoCRM [RU]
Основателя сети "Правда кофе" Филиппа Лейтеса могут лишить свободы на срок до 10 лет за драку с полицейскими в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным собеседника агентства, в настоящее время решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
Представитель правоохранительных органов также рассказал, что в результате драки у одного полицейского диагностировали ушиб головы, у второго – перелом пальца на левой руке.
Ранее сообщалось, что Лейтес отдыхал вместе с друзьями – двумя мужчинами и женщиной – в бизнес-центре недалеко от станции метро "Белорусская". Они проводили время в заведении, которое работало до 23:00. После закрытия охранники попросили компанию покинуть помещение, однако в ответ гости разбили стекло на двери. Компания также оказала сопротивление прибывшим на место правоохранителям, завязав с ними драку.
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